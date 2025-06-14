"الأرصاد" : استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية خاصة على الأجزاء الساحلية منها، في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على منطقتي جازان وعسير.