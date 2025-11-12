هيئة المتاحف تفتتح ركنها في مؤتمر "آيكوم" بدبي 2025

افتتحت هيئة المتاحف اليوم ركنها الخاص ضمن فعاليات المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم"، الذي تستضيفه إمارة دبي خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري، تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير"، وبمشاركة واسعة من خبراء ومؤسسات متحفية من مختلف أنحاء العالم.