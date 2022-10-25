المملكة تدعم جهود الأمانة العامة في تعزيز الجانب الثقافي الدولي لمجلس التعاون

وتطرق الاجتماع للعديد من الملفات الثقافية الخليجية المشتركة، إلى جانب مراجعة الخطة السنوية المعنية بالفعاليات والأنشطة الثقافية، ولوائح وأنظمة العمل الثقافي المشترك، والتعاون الدولي في المجال الثقافي، والتي من شأنها أن تدعم وتعزز التعاون الثقافي بين دول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ 25 لوزراء الثقافة بدول المجلس، إضافةً إلى مناقشة تنظيم الأنشطة الثقافية المشتركة المصاحبة لمعارض الكتاب في دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين المسؤولين عن الثقافة والسياحة بدول المجلس، وميثاق المحافظة على التراث العمراني.