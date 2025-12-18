Infiniarc وIntel توقعان مذكرة تفاهم لدعم تطوير أجهزة AI PC ومحطات العمل والخوادم والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السعودية

وقّعت شركة إنفينيارك (INFINIARC)، وهي شركة سعودية 100% متخصصة في الأجهزة عالية الأداء، مع شركة إنتل (Intel)، الرائدة عالميًا في ابتكار أشباه الموصلات، مذكرة تفاهم (MOU) تهدف إلى وضع إطار للتعاون في مجالات أجهزة الحاسب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI PCs)، ومحطات العمل، والخوادم، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل المملكة العربية السعودية.

وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم في مدينة الدمام بحضور كل من غريغ إرنست، الرئيس التنفيذي للإيرادات والمدير العام لمجموعة المبيعات والتسويق في إنتل، ومعاذ العامر، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيارك، وكوراي يلدز، الرئيس التنفيذي للنمو في إنفينيارك.

وتحدد مذكرة التفاهم نية الطرفين التعاون في تطوير منصات حوسبة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع، وآمنة، وعالية الأداء، بما يلبي الاحتياجات المتنامية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المملكة عبر قطاعات الحكومة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأعمال.

وتعمل إنفينيارك من خلال منشأة إنتاج وتشغيل تمتد على مساحة 8,000 متر مربع داخل المملكة العربية السعودية، وتُعد من أبرز شركات تكامل الأنظمة في المنطقة، حيث تمتلك قدرات واسعة تشمل أجهزة AI PC، ومحطات العمل، والخوادم، والبنية التحتية المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 400,000 نظام، تتمتع الشركة بموقع قوي يؤهلها لتلبية الطلب المتزايد على حلول الحوسبة عالية الأداء والمجمّعة محليًا.

وبالإضافة إلى تركيزها على الحلول المؤسسية، تُعد إنفينيارك أيضًا العلامة الرائدة لأجهزة الحاسب المخصصة للألعاب في المملكة العربية السعودية، مما يعكس قاعدة هندسية قوية وخبرة عميقة في الحوسبة عالية الأداء والحوسبة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وقال معاذ العامر، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيارك:

"تعكس هذه المذكرة التزامنا بتطوير قدرات الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الجمع بين ريادة إنتل التقنية وخبرات إنفينيارك المحلية في الهندسة والتجميع وتكامل الأنظمة، نهدف إلى دعم أهداف التحول الرقمي في المملكة."

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز القدرات التقنية المحلية وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لأجهزة AI PC ومحطات العمل والخوادم والبنية التحتية المتقدمة للحوسبة.