بغض النظر عن عمرك.. "العضيدان": 6 أشياء في شخصيتك تؤكد أنك وصلت إلى النضج

وفي مقالها "كيف تكون ناضجًا؟" بصحيفة "الاقتصادية"، تقول العضيدان: "كثير من الدراسات العلمية والبحثية اختلفت في تحديد المرحلة العمرية للنضج عند الإنسان، فالبعض منها ربطها بعوامل البيئة والظروف المكانية والمستوى المادي، والبعض ربطها بالوراثة والعامل الجيني، وأخرى بمستوى الذكاء والتحصيل العلمي، وأيًا كانت نتائج الدراسات التي بطبيعة الحال ستنقض كل واحدة منها الأخرى في نهاية الأمر، فإن هناك مؤشرات في حياتك، إن حدثت لك، فأنت قد وصلت إلى مرحلة النضج بغض النظر عن أعوامك العمرية".