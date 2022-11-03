4 بلديات بمكة تُسلّم مهام الرقابة الصحية داخل نطاقها لشركة "علم"

دشّن وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي مشروع أعمال الرقابة مع شركة "علم"، بناءً على عقد الشراكة المبرم بين أمانة العاصمة المقدسة والشركة، للقيام بالأعمال الميدانية للرقابة البلدية، ولتكون الممكّن الاستراتيجي للرقابة البلدية الصحية على محالّ الأغذية والأسواق، على أن يتم البدء من يوم الأربعاء الموافق 8/ 4/ 1444هـ.
وأكد " الزايدي" لدى التدشين بمشاركة المشرف العام على المشروع المهندس ياسر بن مرضي الغامدي وعدد من رؤساء البلديات ومديري الإدارات المعنية، أن هذه المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الرقابي؛ لرفع مستويات الأداء في البلديات الفرعية والاستفادة من الخبرات، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تسارع الخطط التطويرية لأعمال الرقابة البلدية وتحسين مستوى الأداء في العاصمة المقدسة، بوصفها منطقة زاخرة بالمحلات الغذائية والأسواق التجارية، ومن خلال إشراك القطاع الخاص مع القطاع البلدي في الأعمال المختلفة، والتي تنعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات.
وأضاف أن الأمانة تهدف من خلال هذا المشروع للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمسـاهمة فـي تطـوير مجتمـع حيـوي، وتحقيـق تنمية اقتصادية واجتماعية بالعاصمة المقدسة بشكل عام.
وشملت هذه المرحلة استلام شركة علم للقطاع الشمالي من مكة المكرمة، الذي يشمل (بلدية المعابدة الفرعية، وبلدية العمرة الفرعية، وبلدية الشرائع الفرعية، وبلدية الزيمة الفرعية)، ولتتولى الشركة مهام الرقابة في نطاقات هذه البلديات، وتم تحديد بلدية الشرائع الفرعية مقرًا للشركة.