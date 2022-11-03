4 بلديات بمكة تُسلّم مهام الرقابة الصحية داخل نطاقها لشركة "علم"

وأكد " الزايدي" لدى التدشين بمشاركة المشرف العام على المشروع المهندس ياسر بن مرضي الغامدي وعدد من رؤساء البلديات ومديري الإدارات المعنية، أن هذه المبادرة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الرقابي؛ لرفع مستويات الأداء في البلديات الفرعية والاستفادة من الخبرات، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تسارع الخطط التطويرية لأعمال الرقابة البلدية وتحسين مستوى الأداء في العاصمة المقدسة، بوصفها منطقة زاخرة بالمحلات الغذائية والأسواق التجارية، ومن خلال إشراك القطاع الخاص مع القطاع البلدي في الأعمال المختلفة، والتي تنعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات.