عبدالله بانخر يوقع مع دار "متون الثقافة" عقد نشر كتابه "اقتصاديات وسائل الإعلام"

وبيّن "بانخر" أن المزاوجة بين العمل الأكاديمي في الدراسة، والتدريس، والبحث العلمي، وبين العمل المهني بدءاً من العمل في شركة تهامة، ومجموعة "آرا"، ومجموعة "إم بي سي"، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق؛ شكلت تجربة ثرية جداً، انطلق منها إلى كتابة مقالات أسبوعية في صحيفة "مكة"، وهو ما حدا به إلى اختيار "اقتصاديات وسائل الإعلام" عنواناً للكتاب.