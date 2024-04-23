عبدالله بانخر يوقع مع دار "متون الثقافة" عقد نشر كتابه "اقتصاديات وسائل الإعلام"

وقع الأكاديمي والمهني الدكتور عبدالله بانخر، المتخصص في مجال الإعلام، مع دار "متون المثقف " للنشر والتوزيع، اتفاقيه لنشر كتابه "اقتصاديات وسائل الإعلام".
وقال رئيس دار "متون المثقف" للنشر والتوزيع صالح الديواني: "إن مؤسسات النشر تحتاج إلى كتاب اقتصاديات وسائل الإعلام، كما تحتاجه شريحة الشباب المهتمين بوسائل التواصل الاجتماعي، الذين يستخدمون وسائل التواصل بشكل عشوائي، ولا يدركون أهمية هذا القطاع المهم جداً".
وأضاف "الديواني": "أعتقد أيضاً أن الدول العربية في نظام الحوكمة تحتاج إلى الكتاب وهذه النوعية من الدراسات، التي من الممكن أن تفتح لها آفاق أوسع في مجال تقنين وتعريف مواطنيها بهذا القطاع المهم جداً".
ووصف رئيس دار "متون المثقف" عنوان الكتاب بأنه "جاذب جداً"، معرباً عن سعادته بصدوره عن دار "متون المثقف".
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله بانخر، أنه زاوج في تأليف موضوع الكتاب بين الدراسات الأكاديمية، وخبراته المهنية خلال الأربعة عقود الماضية، منذ تخرجه في الجامعة إلى اليوم.
وبيّن "بانخر" أن المزاوجة بين العمل الأكاديمي في الدراسة، والتدريس، والبحث العلمي، وبين العمل المهني بدءاً من العمل في شركة تهامة، ومجموعة "آرا"، ومجموعة "إم بي سي"، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق؛ شكلت تجربة ثرية جداً، انطلق منها إلى كتابة مقالات أسبوعية في صحيفة "مكة"، وهو ما حدا به إلى اختيار "اقتصاديات وسائل الإعلام" عنواناً للكتاب.
ولفت "بانخر" إلى أن الجزء الاقتصادي يُشكل جانب مهم في تمويل العملية الإعلامية بشكل كبير، وهو ما دعاه إلى نقل خبراته عن أهمية "اقتصاديات وسائل الإعلام" إلى الشباب والمهتمين.
وأشار إلى أن الكتاب يضم موضوعات تتناول اقتصاديات وسائل الإعلام، بدءاً من الدراسات اللازمة لإيجاد منتج إعلامي قوي، ثم كيفية تسويق هذا المنتج، ثم المردود الاقتصادي للمنتج.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد، المدير العام السابق لقناة "العربية"، ورئيس التحرير الأسبق لصحيفة "الشّرق الأوسط" ومجلة "المجلة"، كتب مقدمة كتاب "اقتصاديات وسائل الإعلام".