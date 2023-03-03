شاهد.. مزرعة ومنزل ومواقف ذكية ضمن مشاريع طلاب كلية الهندسة بالقصيم

واختتم المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث أعماله التي تناولت ستة مسارات، تضمنت التخصصات الهندسية الرئيسة، أمس وذلك طوال أربعة أيام في الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس 2023 م، ولاقى نجاحًا غير مسبوق من حيث عدد الحضور والمشاركين.