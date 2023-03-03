شاهد.. مزرعة ومنزل ومواقف ذكية ضمن مشاريع طلاب كلية الهندسة بالقصيم
استعرض طلاب كلية الهندسة بجامعة القصيم، عدداً من المشاريع الطلابية والابتكارات البحثية المميزة، وذلك خلال مشاركة الجامعة في المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث الذي اختتم فعالياته، أمس الخميس، بالرياض تحت شعار "الهندسة والطريق إلى 2030".
وتفصيلاً، منحت هذه المشاركة فرصة التعريف بما حققته الجامعة عبر كلياتها من تقدم ابتكاري وبحثي، والالتقاء برواد الأعمال والجهات المشاركة.
واستعرض أحد الطلاب المشاركين بجناح الجامعة خلال حديثه لـ"سبق" نماذج أولية لابتكارات المزرعة الذكية والمنزل الذكي، وقال: "يمكن التحكم بالمنزل الذكي كاملاً من خلال تطبيق بالجوال بفتح الأبواب وإغلاقها، وكذلك إطفاء اللمبات وفتحها مع وجود مستشعر الرطوبة".
وأشار في هذا السياق إلى أهمية وجود مستشعر الغاز الذي يُعطينا تنبيهاً في حال اكتشاف وجود تسريب في الغاز، ولفت إلى أنه شارك في مشروع "المنزل الذكي" 3 من طلاب قسم الهندسة الكهربائية بالجامعة.
من جانب آخر لفت الطالب محمد بن مسفر المطيري، بكلية الهندسة إلى أن مشروع نظام "مواقف السيارات الذكية" القائم على إنترنت الأشياء لتطبيقات المدن الذكية يتيح معرفة المواقف الشاغرة والمتاحة، وكذلك الحجز المسبق عن طريق التطبيق.
وأوضح الطالب أحمد عبدالرزاق الزهراني، من كلية الهندسة بعنيزة أن مشروعه استخلاص المياه من الهواء مبتكر، وذلك عن طريق الاستفادة من كمية الرطوبة الموجودة في الهواء.
وأشار إلى أن هذا التصميم المبتكر يعمل في مختلف الظروف وباستهلاك أقل للطاقة بقدرة إنتاج تزيد عن 58 لتراً، من المياه يومياً بحجم صغير قابل للتنقل.
وأفاد الطالب عبد الرحمن بن أحمد البازعي، بكلية الهندسة بجامعة القصيم بأن مشروع "القفاز الذكي" عبارة عن نظام الاتصال التفاعلي للأشخاص ضعاف السمع والبكم باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن ارتداؤه، مبيناً أنه "مزود بمستشعرات تقوم بترجمة إيماءات اليدين إلى نصوص وصوت مركب عبر تطبيق جوال".
وفي سياق متصل، أوضح عميد كلية الهندسة بجامعة القصيم الدكتور مشعل بن إبراهيم المشيقح، أن مشاركة الجامعة في المعرض بهدف إبراز التخصصات الهندسية والمشاريع الطلابية والابتكارية البحثية بكلية الهندسة بالجامعة.
وقال الدكتور عبدالعزيز مرشد، المرشد بكلية الهندسة بعنيزة إن الابتكارات النوعية التي قدمها طلاب الكلية لاقت تفاعلاً وأبرزت الدور الريادي للكلية في استثمار الأفكار الطلابية، وتحويلها إلى منتجات ابتكارية تخدم القطاع الهندسي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
واختتم المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث أعماله التي تناولت ستة مسارات، تضمنت التخصصات الهندسية الرئيسة، أمس وذلك طوال أربعة أيام في الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس 2023 م، ولاقى نجاحًا غير مسبوق من حيث عدد الحضور والمشاركين.
وشهدت قاعات المؤتمر تقديم 200 ورقة علمية، ومشاركة 48 متحدثاً يمثلون 25 دولة، فيما شاركت أكثر من 50 شركة هندسية في المعرض الهندسي المصاحب لفعاليات المؤتمر لعرض التقنيات الحديثة في القطاع الهندسي.
وعلى هامش المؤتمر، جرى توقيع 7 اتفاقيات تعاون بين الهيئة السعودية للمهندسين وجهات حكومية وخاصة، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة البلدية والقروية في مجال تقديم الدراسات والأبحاث في المجالات الهندسية والبيئية والعمرانية.
بدوره أشاد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، بدور المهندسين الأكفاء العاملين في القطاعات الهندسية من أبناء المهنة، مؤملاً أن تتعمق الشراكة بين الهيئة السعودية للمهندسين والشركات الهندسية، وترقى إلى مستوى الإسهام بتدريب المهندسين حديثي التخرج وتوظيفهم وإتاحة التطبيق لهم في المجالات الهندسية كافة.