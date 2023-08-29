"ستينية" تتخلص من ألم مزمن بالكتف اليمنى في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

استطاع فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، إنهاء معاناة مريضة في الستين من عمرها، تعاني من ألم مزمن بالكتف اليمنى منذ فترة طويلة يمنعها من أداء أعمالها اليومية البسيطة، ومن تحريك يدها وممارسة حياتها بشكل طبيعي، وتعاني كذلك من أمراض مزمنة مثل السكري، وضغط الدم.