"ستينية" تتخلص من ألم مزمن بالكتف اليمنى في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

استطاع فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، إنهاء معاناة مريضة في الستين من عمرها، تعاني من ألم مزمن بالكتف اليمنى منذ فترة طويلة يمنعها من أداء أعمالها اليومية البسيطة، ومن تحريك يدها وممارسة حياتها بشكل طبيعي، وتعاني كذلك من أمراض مزمنة مثل السكري، وضغط الدم.
وتبيّن بعد الفحص السريري وعمل الأشعة والرنين المغناطيسي للمريضة، وجود قطع مزمن في أوتار الكتف المدورة، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية عبارة عن تركيب مفصل كتف صناعي معكوس، التي تعدّ من العمليات النادرة في هذا المجال، واستغرقت قرابة الساعتين.
وتكللت العملية بالنجاح وتمكنت المريضة من تحريك كتفها بشكل طبيعي، وتخلصت من الآلام المبرحة التي كانت تلازمها، وعودتها لممارسة حياتها الطبيعية، مع المتابعة مع قسم العلاج الطبيعي لاستكمال العلاج.
يُذكر أن قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، أجرى 257 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.