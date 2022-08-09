"المقاولين" تنظم الجزء الأول لمؤتمر تحديّات قطاع المقاولات 2022

ويأتي مؤتمر تحديّات قطاع المقاولات بجزأيه الأول والثاني، انطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الهيئة لدعم وتطوير قطاع المقاولات؛ ليُتاح للمقاولين إبداء الصعوبات والتحديّات وحصرها في الجزء الأول، ولتقدّم الهيئة أفضل الحلول لتلك المعوّقات بعد تحليلها ودراستها مع الجهات المعنية والخبراء في المجال واستضافتهم في الجزء الثاني من المؤتمر المقرر إقامته في شهر أكتوبر من عام 2022.