سفير اليابان يعبر عن إعجابه بتقدم المملكة في المجالات كافة ويطلع على إنجازات "ملكية الجبيل وينبع"

وفي بداية اللقاء رحب المهندس السالم بالسفير، مبيناً المهام المناطة بالهيئة الملكية والإنجازات التي حققتها منذ إنشائها مضيفاً أن الهيئة الملكية تمضي قدماً في مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال العديد من المبادرات التي قدمتها في إطار رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى ترحيب الهيئة الملكية بالاستثمارات المحلية والأجنبية، وحرصها على تهيئة المدن الأربع التابعة لها الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية لجذب هذه الاستثمارات، كما نوه بالشراكات التي تتمتع بها الهيئة الملكية مع العديد من الجهات.