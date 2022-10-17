تفاعلًا مع "سبق".. أمانة جدة: باشرنا رفع المبعثرات في "ممشى اليمامة"

أكدت أمانة محافظة جدة مباشرة النفايات والمخلفات التي رصدتها "سبق" بممشى "اليمامة"، موضحة أن أعمال النظافة تتم بشكل يومي.
وقالت أمانة جدة ممثلةً في مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي محمد بن عبيد البقمي: إشارة إلى ما نُشِر بـ"سبق" بتاريخ 15 أكتوبر 2022 تحت عنوان "شاهد.. النفايات تشوه وجه "ممشى اليمامة" الحسن بجدة ومطالبات بتدخل"، فقد أفادت الجهة المعنية بأنه تمت مباشرة الموقع ورفع المبعثرات الموجودة.
وأضاف: تتم أعمال النظافة بشكل يومي وفقًا للخطط التشغيلية، وسيتم تكثيفها خلال فترة الإجازات المطولة والمناسبات؛ نظرًا لكثافة مرتاديها.
وقدّمت الأمانة شكرها لـ"سبق" على اهتمامها ومساهمتها في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات في أحياء المحافظة.
وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا بتاريخ 15 أكتوبر 2022 تحت عنوان "شاهد.. النفايات تشوه وجه "ممشى اليمامة" الحسن بجدة ومطالبات بتدخل" أبدى فيه عدد من مرتادي ممشى "اليمامة" بحي السلامة بجدة استياءهم من غياب عمليات النظافة، وانتشار المخلفات بامتداد المشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية الأمانة في تنفيذ مشاريع تعزز الصحة العامة؛ تحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في زيادة عدد ممارسي رياضة المشي، بما يعزز الصحة العامة ويحقق جودة الحياة.
ويشهد الممشى إقبالًا كبيرًا من قبل سكان جدة وزوارها.
ورصدت "سبق" في حينها انتشار المخلفات التي شوّهت الوجه الحسن للممشى الذي تحفّ به الأشجار من الجانبين، ويشهد توافدًا كبيرًا من سكان العروس وزوارها .
وطالب مرتادو المكان بتكثيف عمليات النظافة وتوعية الزوار بالمحافظة على نظافته وعدم ترك النفايات والمخلفات في أماكن الجلوس، ونقلها إلى الأماكن المخصصة.
يُذكر أن ممشى "اليمامة "افتُتِح في السابع والعشرين شهر شعبان من عام 1439هـ بطول 1800 متر وعرض 25 مترًا ومساحة إجمالية تبلغ نحو 45 ألف م2، ويشتمل على آلاف الشجيرات ومظلات وجلسات ومئات المواقف للسيارات، فضلًا عن منطقة للأجهزة الرياضية وأخرى لألعاب الأطفال، وغيرها من الخدمات التي تناسب جميع شرائح المجتمع وبينهم ذوو الاحتياجات الخاصة.