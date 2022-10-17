تفاعلًا مع "سبق".. أمانة جدة: باشرنا رفع المبعثرات في "ممشى اليمامة"

يُذكر أن ممشى "اليمامة "افتُتِح في السابع والعشرين شهر شعبان من عام 1439هـ بطول 1800 متر وعرض 25 مترًا ومساحة إجمالية تبلغ نحو 45 ألف م2، ويشتمل على آلاف الشجيرات ومظلات وجلسات ومئات المواقف للسيارات، فضلًا عن منطقة للأجهزة الرياضية وأخرى لألعاب الأطفال، وغيرها من الخدمات التي تناسب جميع شرائح المجتمع وبينهم ذوو الاحتياجات الخاصة.