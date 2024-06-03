160 كادراً ميدانياً وشاشات تفاعلية ضمن خطة "الأمر بالمعروف" بالمدينة خلال الحج

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنوّرة، تنفيذ خدمات إرشادية ميدانية، لخدمة ضيوف الرحمن في منافذ عدة، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج هذا العام.
وتشمل الأعمال الميدانية تقديم خدمات التوعية والإرشاد من خلال 160 كادراً ميدانياً، وتهيئة 32 لوحة توعوية، إضافة إلى 13 شاشة تفاعلية وبصرية في 9 مراكز ونقاط لاستقبال وتفويج الحجاج في المدينة المنوّرة.
وتشمل الخدمات التقنية، تفعيل تطبيق "مبرور" وتقنية الواقع المعزّز 3D، والتعريف بخدمات منصة الحج والعمرة والزيارة، والخرائط التفاعلية المتاحة، والعديد من الخدمات التقنية المتعلقة بخدمات التوعية والإرشاد بلغات عدة، لخدمة الحجاج والزائرين.