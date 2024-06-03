160 كادراً ميدانياً وشاشات تفاعلية ضمن خطة "الأمر بالمعروف" بالمدينة خلال الحج

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنوّرة، تنفيذ خدمات إرشادية ميدانية، لخدمة ضيوف الرحمن في منافذ عدة، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج هذا العام.