بـ 9.16 مليون دولار.. "إغاثي الملك سلمان" والخارجية البريطانية يدعمان المتضررين بالسودان

من جانبه، أبدى وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل، سعادته بتوقيع هذا المشروع المشترك والذي يؤكد عمق الشراكة بين البلدين في المجال الإنساني والذي ساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية في عددٍ من الدول.