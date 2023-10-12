"ملتقى الخريجين" بجامعة جازان.. "الفاضلي" يروي قصة نجاحه: من قرية صغيرة لهيئة المهندسين

وتَضَمن اللقاء عرضًا تعريفيًّا بأهداف الملتقى، بعد ذلك ألقت اللجنة المنظمة كلمة تَحدث فيها عميد كلية الهندسة الدكتور أحمد أبو طالب وعميد كلية التطبيقات الصناعية ببيش الدكتور عبداللطيف بشيري، وعدد من الخريجين أكدوا خلالها دور وأثر الدعم الحكومي الموجّه لتنمية القدرات البشرية الوطنية في بناء جيل مؤهل ومنافس في سوق العمل المحلي والعالمي؛ مشيرين إلى أن جامعة جازان قد ساهمت في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 وكذلك برنامج تنمية القدرات البشرية بمواءمة خططها الاستراتيجية، والدفع بمخرجات تمتلك مهارات مؤهلة للمنافسة محليًّا ودوليًّا.