رحلة تبدأ من المطار.. حقائب "لوّن صيفك" تفتح أبواب التجارب السياحية

في مبادرة مبتكرة تدمج بين الإبداع والتفاعل، استقبلت صالات الوصول في مطاري جدة وعسير المسافرين بحقائب ملوّنة ضمن حملة "لوّن صيفك"؛ لتكون أول لمسة ترحيب بالزوار منذ لحظة وصولهم، حيث حملت هذه الحقائب عبارات ترحيبية وأكوادًا رقمية، تُمكِّن الزائر من الاطلاع على أجندة ثرية بالفعاليات والأنشطة السياحية بمجرد مسحها عبر الهاتف الذكي.