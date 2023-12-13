على أرض الرياض.. رؤساء أركان التحالف الإسلامي يناقشون إستراتيجية الحرب على الإرهاب

من جانبه، أوضح أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيّار ركن محمد بن سعيد المغيدي، أن ما قدّمته الدول الأعضاء من مبادرات هي نتاج احتياج دول التحالف الإسلامي، حيث تمّ دراستها وتحليلها وفق حوكمة التحالف والقوانين الدولية، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.