تركي آل الشيخ: رؤية ولي العهد تراهن على الشباب كأساس لمستقبل صناعة المحتوى والإنتاج الفني

وفي شأن آخر، قال المستشار إن كل تجاربنا في تقديم الحضارة الفرعونية في العالم العربي لم ترتقِ للمستوى المطلوب، وإن الكثير من الأعمال شابها تزوير للحضارة الفرعونية، معربًا عن أمنيته بتنفيذ مشروعَين، الأول فيلم عن الحضارة الفرعونية، والثاني عن الملك فاروق.