تركي آل الشيخ: رؤية ولي العهد تراهن على الشباب كأساس لمستقبل صناعة المحتوى والإنتاج الفني

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن توجيهات القيادة الرشيدة تدعم دومًا وجود الشباب السعودي في كل المشاريع التنموية؛ حتى يكونوا رواد المستقبل، وصانعي المحتوى المقبل، الذين تستمد منهم البلاد ثروتها الوطنية في هذا المجال.
وقال في حوار تلفزيوني في قناة MBC مصر إن رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تقضي بأن يكون خلف كل المشاريع شباب سعوديون، يتعلمون في كل تخصص؛ ليكون هناك جيش سعودي في صناعة المحتوى بعد سنتين أو ثلاثة على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.
وأضاف بأن رؤية السعودية 2030 تستهدف استقطاب أفضل الكفاءات التي تسهم في رفع الناتج المحلي، وتعزز الاقتصاد.. كما أثنى المستشار على الشراكة مع مصر في عالم الإنتاج والسينما، التي قدمت خبرات كبيرة في الترفيه والسياحة، مشيرًا إلى أن الشقيقة مصر لديها خبرة فنية وباعٌ طويل في الترفيه والسينما، وشكلت ركيزة عربية مهمة.
وقال آل الشيخ عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب إن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان جعل التغيير يشمل كل مناحي الحياة في السعودية، وقد أسس هذا للعديد من المشاريع المهمة، وقدم فضاءات عربية وعالمية للاستثمار والترفيه، نقلت السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في السياحة والترفيه وجودة الحياة.
وكشف المستشار أن ولي العهد جعل "فريق الرؤية" يعمل تحت شعار "كلنا يد واحدة" في كل الأعمال الكبيرة التي تخدم السعودية والعالم العربي. وكشف أن القيادة حرصت على أن يوجَد الشباب السعودي في كل المشاريع، وأن يتم الاستفادة منهم في أمور كثيرة.
وتطرق المستشار إلى تفاصيل دعم ورعاية صندوق (بيج تايم) وهيئة الترفيه لعدد من الأفلام والمسلسلات والإنتاجات الضخمة، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا ثلاثة فنانين وصلوا إلى أعلى عائد أجر، سيُسجَّل في تاريخ الوطن العربي، هم أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز وأحمد عز.
وشدَّد المستشار على ضرورة التعاون ضد القرصنة "يدًا بيد"؛ لكونها تضر بالأعمال، وتضر الاستمرارية. ومن المفترض على الجهات الحكومية في العالم العربي والشركات أن تقوم بتفعيل دورها ضد القرصنة.
وفي شأن آخر، قال المستشار إن كل تجاربنا في تقديم الحضارة الفرعونية في العالم العربي لم ترتقِ للمستوى المطلوب، وإن الكثير من الأعمال شابها تزوير للحضارة الفرعونية، معربًا عن أمنيته بتنفيذ مشروعَين، الأول فيلم عن الحضارة الفرعونية، والثاني عن الملك فاروق.