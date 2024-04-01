ضمن ريادتهم في المسؤولية الاجتماعية.. بارنز تواصل دعم حملة مليون إفطار صائم في جدة والشرقية

تواصل بارنز دعمها لحملة "مليون إفطار صائم" في جدة والشرقية، بالإضافة إلى توزيع الوجبات في الرياض. يأتي هذا الدعم ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في توفير وجبات الإفطار للصائمين عند إشارات المرور، بمبدأ المسؤولية الاجتماعية.
تهدف الحملة إلى توزيع مليون وجبة في الشوارع والطرق الرئيسية وعند إشارات المرور، بهدف توفير الوجبات للسائقين والمساهمة في تقليل حوادث السير قبل الإفطار. تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من ثقافة التكافل المجتمعي التي دعا إليها ديننا الحنيف وأصبحت سمة لمجتمعنا.
تعتبر رعاية بارنز لهذه المبادرة جزءًا من تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية والمساهمة في تنمية المجتمع بما يلبي احتياجاته ومتطلباته، وتحقيقاً لأهدافها إلى تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.