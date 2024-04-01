ضمن ريادتهم في المسؤولية الاجتماعية.. بارنز تواصل دعم حملة مليون إفطار صائم في جدة والشرقية

تهدف الحملة إلى توزيع مليون وجبة في الشوارع والطرق الرئيسية وعند إشارات المرور، بهدف توفير الوجبات للسائقين والمساهمة في تقليل حوادث السير قبل الإفطار. تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من ثقافة التكافل المجتمعي التي دعا إليها ديننا الحنيف وأصبحت سمة لمجتمعنا.