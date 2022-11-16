بمشاركة 200 هيئة وشركة إعلامية.. "الرياض" توحّد العرب في "معرض مستقبل الإعلام"

سلاسة التسجيل

عندما تبادر بالدخول إلى المعرض يقابلك شباب سعودي مبتسم يوجّهك إلى المكان المخصص للتسجيل، ويستمر معك حتى تنتهي من تسجيل اسمك وبياناتك للحصول على بطاقة الدخول، ولا يتعدى الوقت دقيقتين للحصول على بطاقتك، ويمكن أن تسجل إلكترونيًا في نصف دقيقة، وسرعان ما تتجول في أروقة المعرض، إذ تبدأ جولتك من ناحية اليمين حيث الجناح السعودي الكبير.