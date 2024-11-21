تعمل بالذكاء الاصطناعي وطوّرتها كوادر سعودية.. القوات البحرية تستعرض منصة "موج"

استعرضت القوات البحرية الملكية السعودية في جناحها بالمعرض المصاحب للملتقى البحري السعودي الدولي الثالث بالمنطقة الشرقية، منصة "موج" التي طورتها كوادر سعودية من منسوبي القوة.
وتعمل المنصة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والضبط والربط في المنشآت من خلال التنظيم والمتابعة بفاعلية، بالإضافة إلى تميزها بالدقة العالية في البيانات والتقارير التي تساعد في اتخاذ القرار.
وتقدم منصة "موج" مجموعة من الخدمات للمستفيدين، حيث سجلت أكثر من 4 ملايين عملية، بالإضافة إلى إسهامها في تحقيق كفاءة الإنفاق عبر تقديمها نظام أمني متكامل، يوفر أكثر من 16 مليون ريال، ما يجعلها نموذجًا رائدًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية والأمان في المنشآت والمرافق.
وتجمع "موج" بين خوارزميات التعرف على الوجه وتقنيات استشعار الألياف الضوئية؛ لتعزيز قدرات الأمن والمراقبة، وبما يمكنها من التعرف الدقيق والفوري على الأفراد حتى مع وجود الإضاءة الضعيفة، أو العوائق الجزئية، وذلك من خلال المطابقة لصورة الوجه مع قاعدة بيانات مسجلة مسبقًا، كما تعمل على تقليل الإنذارات الكاذبة بفضل التحليل الذكي، والتعلم التكيفي.
كما تساعد تقنيات استشعار الألياف الضوئية في الكشف عن الاهتزازات وتغيرات الحرارة لمسافات طويلة، مما يضمن مراقبة دقيقة ومستدامة للمحيط الخارجي للمرافق، وتعزيز الأمان في المناطق الحيوية.