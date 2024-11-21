تعمل بالذكاء الاصطناعي وطوّرتها كوادر سعودية.. القوات البحرية تستعرض منصة "موج"

وتجمع "موج" بين خوارزميات التعرف على الوجه وتقنيات استشعار الألياف الضوئية؛ لتعزيز قدرات الأمن والمراقبة، وبما يمكنها من التعرف الدقيق والفوري على الأفراد حتى مع وجود الإضاءة الضعيفة، أو العوائق الجزئية، وذلك من خلال المطابقة لصورة الوجه مع قاعدة بيانات مسجلة مسبقًا، كما تعمل على تقليل الإنذارات الكاذبة بفضل التحليل الذكي، والتعلم التكيفي.