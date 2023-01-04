شاهد.. أهال شرق مكة يستمتعون بأجوائها وسط حضور أمني

تراصّت عشرات المركبات حتى ازدحم بها مجرى السيول بالشرائع شرق العاصمة المقدسة والممتدّ من الراشدية وصولًا إلى آخر مخطط 4 بالشرائع؛ للاستمتاع بجمال الأجواء في العاصمة المقدسة.
"سبق" وثقت جانبًا من حضور الأهالي واستمتاعهم بالجلوس وممارسة رياضة المشي على رصيف ممشى السيل.
كما كانت الجهات الأمنية حاضرة في الموقع؛ وهو ما صادف تعليق الدراسة لليوم الرابع على التوالي؛ مما تسبب في كثافة لحركة المركبات وخروج الأهالي.
ولا يزال مجرى السيول بشرق العاصمة المقدسة يجري لقرابة الأسبوع حتى اللحظة، والتي عانق فيها السحاب قمم الجبال بمكة.