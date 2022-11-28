"فيصل التخصصي" يطبّق تقنية العلاج الإشعاعي لأورام الدماغ أثناء العملية الجراحية

وأشار إلى أن توافر هذه التقنية العلاجية المتطورة، مع وجود الفريق الطبي المؤهل في جراحة الأورام العصبية؛ يُعزز من فعالية المنظومة العلاجية، وتحقيق أفضل درجات الجودة في القضاء على أورام الدماغ السرطانية مع خفض احتمال وحدة الآثار الجانبية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، بتقليل المدة العلاجية ووقت استشفاء المريض مقارنة بالطريقة العلاجية السابقة.