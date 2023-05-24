12 منطقة بمرمى "الأرصاد": عواصف رعدية وأمطار غزيرة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير والباحة وجازان والرياض والشرقية والقصيم وحائل والشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف).
وتفصيلاً، حذَّر المركز منطقة عسير من عواصف رعدية وأمطار غزيرة وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ومحايل ورجال ألمع والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد الباحة عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة وسيولاً. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
وحذَّر منطقة جازان أيضًا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة وسيول. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والحرث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة أضم وميسان والطائف والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على الجموم والعاصمة المقدسة حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على القريات وطبرجل حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، فيما تشهد المدينة المنورة ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر أمطارًا متوسطة، تستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.