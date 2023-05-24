12 منطقة بمرمى "الأرصاد": عواصف رعدية وأمطار غزيرة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على القريات وطبرجل حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.