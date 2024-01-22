"المرور": ضبط 1355 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة خلال أسبوع

وتفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تمّ ضبط 180 دراجة مخالفة بالرياض، و107 بالعاصمة المقدّسة، و69 بمنطقة المدينة المنوّرة، و55 بالشرقية وضبط 9 بمنطقة عسير، و21 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و36 بحائل، و58 بالقصيم، وجازان 22 دراجة مخالفة، ونجران 15، ومنطقة الحدود الشمالية 15، والجوف 7 دراجات مخالفة، و698 بجدة، و59 بالطائف و4 بالقريات.