"ابن سمار" يحقّق نخبة المغاتير الشعل والصفر بـ"جزيلات العطا"

حقّق مالك "سمارات" حامد بن سعود بن سمار، اليوم الأربعاء، نخبة المغاتير الشعل والصفر 30، بمهرجان جزيلات العطا، بدولة قطر، بمشاركة عدد من ملاك الإبل بدول مجلس التعاون.