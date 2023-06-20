"الداخلية".. الخدمات الطبية تُكمل استعداداتها لموسم الحج

وتضمنت الاستعدادات تجهيز مستشفى قوى الأمن بمكة المكرّمة والعيادات الشاملة التخصصية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وتهيئة مراكز صحية ثابتة، يقوم بتشغيلها وتقديم الخدمات المميزة فيها كوادر طبية وصحية من منسوبي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، فضلاً عن تجهيز وحدات تخصّصية شاملة لضربات الشمس وغسيل الكلى، إضافة إلى المناظير والرعاية التنفسية.