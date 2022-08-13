المرأة في بيشة.. تنظيم ومشاركة ودور قيادي في "حُسن الوفادة"

مبادرات ميدانية وجهود متنوعة

وفي إطار الجهود المبذولة للمرأة في مبادرة "حُسن الوفادة" ببيشة، قدمت المرأة دورًا كبيرًا من خلال العديد من الخدمات المجتمعية التي تنبثق من روح المبادرة ومنها الجهود التطوعية للكثير من المتطوعات في عمليات التنظيم والإشراف في المواقع السياحية والترفيهية، علاوةً على الجهود الصحية والطبية وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة مثل قياس العلامات الحيوية والضغط والسكر، إلى جانب استقبال وتوديع العائلات بالورود والهدايا في المطارات والطرق الرئيسية ومواقع التجمعات والتنزه، إضافة إلى قيامهن بمبادرات خاصة بالمواقع الإيوائية التابعة للشؤون الاجتماعية بالمحافظة.