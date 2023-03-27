متسولون ومتسولات يمنيون في قبضة الأمن بجازان

ونوهت "وزارة الداخلية" بأن الإبلاغ عن حالات التسول واجبٌ وطني، وذكّرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً : شعارنا دائمًا "لا تُعطيهم ومعًا نكافح التسول".