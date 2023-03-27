متسولون ومتسولات يمنيون في قبضة الأمن بجازان

تواصل الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة على مناطق المملكة كافة لرصد المتسولين وضبطهم.
ووفقًا لما أعلنه سناب "وزارة الداخلية"، فقد تم في منطقة جازان رصد وضبط مُخالفة لأمن الحدود من الجنسية اليمنية تسولت بشكلٍ مباشر من مرتادي المحال التجارية.
كما تم رصد وضبط مُخالف لأمن الحدود من الجنسية اليمنية تسول بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات، كما تم رصد وضبط مُخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قامت بالتسول بشكلٍ مباشر أمام المحال التجارية .
ونوهت "وزارة الداخلية" بأن الإبلاغ عن حالات التسول واجبٌ وطني، وذكّرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً : شعارنا دائمًا "لا تُعطيهم ومعًا نكافح التسول".