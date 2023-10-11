هواوي تغيّر قواعد اللعبة بساعتها HUAWEI WATCH GT 4 ورؤيتها: "رائدة في الموضة"

على الرغم من أن إعلان رؤية رائدة في الموضة من هواوي هيأخبار جديدة بالنسبة لنا، إلا أن تطور العلامة التجارية في الموضة قد تم الاعتراف به بالفعل على نطاق واسع في السنوات القليلة الماضية. حصلت هواوي على جائزة EISA لمدة أربع سنوات متتالية عن الأجهزة القابلة للارتداء، وتم منح أحدثها لساعة HUAWEI WATCH Ultimate، والتي تم تسميتها EISA Premium Smartwatch لعام 2023. هذا العام، فازت منتجات هواوي الذكية القابلة للارتداء أيضًا بجائزة iF Design لعام 2023.