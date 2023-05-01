"بلدية محايل" تعيد فتح الطرق والحياة للقرى المعزولة بسبب السيول في وقت وجيز

وكان رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ قد أوضح لـ"سبق" وصول سيل منقول من وادي تية عند الساعة الـ6:30 من مغرب يوم الأحد 1444/ 10/ 10هـ بكميات كبيرة جدًّا؛ ما تسبب في إغلاق عبَّارات بالأشجار المنقولة مع السيل، وانحراف السيل من أطراف العبَّارات؛ وأدى ذلك إلى جرف الأتربة المحيطة بالعبَّارات؛ ما أدى لانقطاع الطرق بالمحافظة، فضلاً عن انقطاع الطرق على القرى الواقعة على جنبات وادي "تية" شرق محايل.