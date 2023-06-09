مدينة الحجاج بأبو عجرم تستقبل 11553 حاجاً قادمين من العراق

كما تقدموا بالشكر لأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على ما شاهدوه من خدمات في مدينة الحجاج وما لمسوه من جهود مبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.