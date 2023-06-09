محليات

مدينة الحجاج بأبو عجرم تستقبل 11553 حاجاً قادمين من العراق

أثنوا على حفاوة الاستقبال والخدمات المميزة المقدمة لهم
مدينة الحجاج بأبو عجرم تستقبل 11553 حاجاً قادمين من العراق
سبق
سبق

استقبلت مدينة الحجاج بأبو عجرم حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق، فيما أشاد الحجاج بجهود المملكة من لحظة وصولهم لمنفذ جديدة عرعر، سائلين الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد الطاهرة ويحفظ قادتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

كما تقدموا بالشكر لأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على ما شاهدوه من خدمات في مدينة الحجاج وما لمسوه من جهود مبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

كما أثنوا على جميع القائمين بالمدينة من خدمات حكومية وحسن ضيافة واستقبال وعلى جهود أبناء وبنات هذا الوطن الذين يحرصون على خدمة الحجاج.

جدير بالذكر أن مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم استقبلت حتى هذا اليوم السادس ما يقارب 11553 حاجاً.

العراق
مركز أبو عجرم
مدينة الحجاج بأبو عجرم
موسم حج 1444
حجاج بيت الله الحرام

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