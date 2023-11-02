"الجبير": السعودية من أكبر الدول في العالم المستثمرة في مجال الأمن السيبراني

وعدّ المملكة من أكبر الدول في العالم المستثمرة في مجال الأمن السيبراني، حيث تمتلك خاصية موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث، مؤكدًا أن على الدول الاتحاد والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل وأن يكون مجال الأمن السيبراني من أولوياتها، إضافة إلى تبادل الخبرات والاتفاق على الأسس لمواجهة التحديات كافة.