"وصية أب" للشاعر "ضاري".. تشعل منصة X إعجابًا

وثم أبرز الشاعر قيمًا في غاية الأهمية في ثنايا القصيدة، ومنها أولوية الصد و"بيض الأفعال" وفعل المعروف وذم الكذب، والانتباه للثقة في التعامل مع "كل بطال"، ومبشرًا بأن "الفرج" هو "نهاية الصبر لو طال" وأهمية صلاح النية، وأنخ "سبب راحة البال" وميزة القناعة ورفض الظلم وكره البخل "عيب ونقص قيمة"، ومحذرًا من الاختيال والكبر "من الكبر نفسه مهي مستفيده":