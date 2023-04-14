تجاوز مستخدميها 50 مليوناً.. "حافلات مكة" تسجل رقماً قياسياً جديداً

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إلى أن تلك الزيادة فاقت التوقعات حيث أسهمت التقنيات المستخدمة في الحافلات في تلك الزيادة، حيث قدمت تجربة فريدة من نوعها على مستوى القطاع اللوجستي ولبت احتياجات سكان وزوار مكة المكرمة.