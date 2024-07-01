"الأرصاد": الدمام تسجل أعلى حرارة في المملكة اليوم بـ 48 درجة

وكان "الأرصاد" قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: مكة المكرّمة، عسير، جازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.