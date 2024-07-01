"الأرصاد": الدمام تسجل أعلى حرارة في المملكة اليوم بـ 48 درجة

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أعلى درجة حرارة مسجلة في المملكة اليوم الاثنين كانت في الدمام وبلغت 48 درجة.
وأوضح المركز أن الأحساء سجلت اليوم 47 درجة، بينما سجلت كل من القيصومة ومنى ووادي الدواسر 45 درجة.
وكان "الأرصاد" قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: مكة المكرّمة، عسير، جازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.
وذكر المركز أنه لا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.