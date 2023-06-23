"الغربي" لـ"سبق": ولي العهد يعد الشخصية الاقتصادية الأولى على مستوى العالم

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" أن المملكة كان لها حضورها في القمة التي شهدت 50 حدثًا جانبيًا، و6 موائد مستديرة، وأكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دولية والمجتمع المدني، ومشاركة أكثر من 120 منظمة غير حكومية وائتلاف المنظمات غير الحكومية، وأكثر من 40 منظمة دولية، وأكثر من 100 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى ما يزيد على 70 من شركاء القطاع الخاص والعاملين في مجال الجمعيات الخيرية، وأتاحت فرصًا كبيرة للعديد من المنظمات والقيادات الدولية؛ لبناء جسور مع المملكة والاستفادة من الزخم التنموي الذي تعمل عليه، والاستفادة من تجاربها التي أصبح العالم يشهد لها من خلال ما تحققه في المؤشرات العالمية في كل القطاعات.