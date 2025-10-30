طقس نهاية الأسبوع .. الأرصاد: سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على عسير والباحة ومكة المكرمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، الباحة, مكة المكرمة, تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة, مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.