جامعة جازان.. تسجيل 4 براءات نباتية جديدة لأصناف البُن السعودي

استمرارًا للمنجزات الوطنية، نجحت جامعة جازان في تسجيل أربع "براءات نباتية" لأصناف البُن السعودي من قِبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك ضمن الأعمال والدراسات البحثية التي تجريها الجامعة.
وتفصيلاً، تأتي البراءات المسجلة حديثًا من الجامعة لأصناف متفردة ومختلفة من البُن السعودي، التي تم اكتشـافها في أربعة مواقع، ونتجت من طفرة طبيعية للبُن، وهي: جازان لايت، وجازان بريميوم، وجازان موكا، وJU2030. ويرمز اسم المصنف الأخير JU2030 لجامعة جازان (J: Jazan، U: من University)، وجهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030، فيما يتميز هذا الصنف الذي سُجل في محافظة فيفاء بأن ثماره هي الأكبر حجمًا على مستوى السعودية، بحسب الدراسة التي نشرها الفريق البحثي من مركز بحوث البيئة والطبيعة بجامعة جازان؛ إذ إن الوزن الجاف لمئة حبة بلغ 22 جرامًا، بينما يساوي وزن 100 حبة بُن عادة 14.5 جرام فقط.
وأوضحت مديرة مركز بحوث البيئة والطبيعة، الأستاذة الدكتورة حنان بنت أبو القاسم، أن مركز بحوث البيئة والطبيعة بالجامعة ممثلاً بالباحثين في المركز وهيئة التدريس بكلية العلوم ساهموا بفاعلية في هذا الإنجاز البحثي الجديد للجامعة، من خلال العمل على التطوير المستمر للبحث العلمي والابتكار، وأن نجاحهم بتسجيل هذه البراءات يؤكد المكانة العلمية والكفاءة المهنية لباحثي المركز والجامعة.
وأشادت بالدعم والتشجيع المستمرَّيْن من رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، لتحقيق استراتيجية الجامعة البحثية وفقًا لتوجهات الخطط التنموية للمملكة، وأولويات البحث والتطوير والابتكار، بما يضمن تميُّز جامعة جازان بين الجامعات السعودية والعالمية.