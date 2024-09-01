جامعة جازان.. تسجيل 4 براءات نباتية جديدة لأصناف البُن السعودي

وتفصيلاً، تأتي البراءات المسجلة حديثًا من الجامعة لأصناف متفردة ومختلفة من البُن السعودي، التي تم اكتشـافها في أربعة مواقع، ونتجت من طفرة طبيعية للبُن، وهي: جازان لايت، وجازان بريميوم، وجازان موكا، وJU2030. ويرمز اسم المصنف الأخير JU2030 لجامعة جازان (J: Jazan، U: من University)، وجهودها لتحقيق أهداف رؤية 2030، فيما يتميز هذا الصنف الذي سُجل في محافظة فيفاء بأن ثماره هي الأكبر حجمًا على مستوى السعودية، بحسب الدراسة التي نشرها الفريق البحثي من مركز بحوث البيئة والطبيعة بجامعة جازان؛ إذ إن الوزن الجاف لمئة حبة بلغ 22 جرامًا، بينما يساوي وزن 100 حبة بُن عادة 14.5 جرام فقط. ‫