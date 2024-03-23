من أكثر القنوات مشاهدة عالميًا.. قناة القرآن الكريم خدمة سعودية للأمة الإسلامية

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي إحصائية جديدة عن قناة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنها من أكثر القنوات مشاهدة على مستوى العالم، وتهدف منذ تأسيسها لخدمة الإسلام والمسلمين البالغ عددهم نحو ملياري مسلم، وقال الحارثي في تغريدة له عبر حسابه في موقع إكس إن هذه القناة تأتي امتدادًا لما تقدمه قيادتنا ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذين استكملوا ما سبقوهم في خدمة الحرمين الشريفين بكامل الدعم وبسائر الخدمات، وعلى نهجهم المجتمع يسير بالاتجاه نفسه، حيث سخرت هيئة الإذاعة والتلفزيون جميع الإمكانات لقناة القرآن الكريم من منطلق حرص القيادة والسعي لخدمة المسلمين.