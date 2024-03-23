من أكثر القنوات مشاهدة عالميًا.. قناة القرآن الكريم خدمة سعودية للأمة الإسلامية

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي إحصائية جديدة عن قناة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنها من أكثر القنوات مشاهدة على مستوى العالم، وتهدف منذ تأسيسها لخدمة الإسلام والمسلمين البالغ عددهم نحو ملياري مسلم، وقال الحارثي في تغريدة له عبر حسابه في موقع إكس إن هذه القناة تأتي امتدادًا لما تقدمه قيادتنا ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذين استكملوا ما سبقوهم في خدمة الحرمين الشريفين بكامل الدعم وبسائر الخدمات، وعلى نهجهم المجتمع يسير بالاتجاه نفسه، حيث سخرت هيئة الإذاعة والتلفزيون جميع الإمكانات لقناة القرآن الكريم من منطلق حرص القيادة والسعي لخدمة المسلمين.
وجاءت في الإحصائية التي نشرت أن قراءة القرآن الكريم مستمرة بلا توقف ببث التلاوات القرآنية على مدار الساعة بصوت أئمة الحرم المكية وغيرهم من نخبة القراء، ولا تتوقف سوى لأداء الصلوات ونقل خطبة الجمعة، كما تبث هيئة الإذاعة والتلفزيون القناة من دون حقوق بث ويسمح لأي قناة النقل منها مباشرة من سائر الدول، ونهجها منذ تأسيسها ألا يُستثمر بها في الإعلانات التجارية، لذلك حصدت القناة مشاهدات مليارية من جميع دول العالم بلا استثناء.
كما نشر في الإحصائية أن عملها على مدار 24 ساعة ببث مباشر من الحرم المكي بلا توقف منذ بدء تشغيلها، ويعمل على تشغيلها كوادر سعودية 100 % بعدد يزيد على 80 موظفًا، وباستخدام أحدث الكاميرات وبتقنية عالية جدًا، وحققت مشاهدات فقط في اليوتيوب نصف مليار مشاهد من مختلف الدول، والبث المباشر في منصة يوتيوب يحظى بمشاهدات مستمرة تقدر بالآلاف.
يُذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون قد ركزت على المحتوى المحلي في استراتيجيتها للمحتوى المحلي حيث تركزت فلسفتها على استثمار المحتوى المحلي بمعايير عالمية، في ظل ما تحظى به الهيئة من اهتمام بالغ من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان الدوسري وزير الإعلام.