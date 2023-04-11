"مساجد عفيف" تحدد 15 موقعاً بالمحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر هذا العام

وتفصيلاً، أوضحت الإدارة أن مواقع الصلاة هي: مصلى العيدين، وجامع الملك فيصل بن عبدالعزيز، وجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وجامع الشيخ ابن باز، وجامع الشيخ ابن عثيمين، وجامع عفيف القديم (الشقاري)، وجامع فنجال الشيباني، وجامع الغويري، وجامع دباس، وجامع التقوى، وجامع العطيل، وجامع أنس بن مالك، وجامع علي بن الحسين، وجامع جعفر بن أبي طالب، وجامع الأوقاف.