غدًا .. "آل الشيخ" يزور ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج ويعقد مؤتمرًا صحافيًا
يزور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، ضيوف البرنامج بعد اكتمال وصولهم للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، كما يزور ضيوف البرنامج من أسر وذوي الشهداء من دولة فلسطين والتي تمت استضافتهم تنفيذًا للأمر السامي الكريم.
ويعقد الوزير "آل الشيخ" مؤتمرًا صحافيًا غدًا الأحد السابع من ذي الحجة 1444هـ، الساعة الـ12 ظهرًا، في فندق "آدرس جبل عمر" في مكة المكرمة.
ودعت الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة الجهات الإعلامية والصحفيين لحضور المؤتمر الصحفي والذي سيتناول الحديث عن عديد من التسهيلات المقدمة لضيوف البرنامج، منذ مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم وأدائهم مناسك الحج، وعودتهم إلى بلادهم، إلى جانب اطلاع وسائل الإعلام عن جهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية خلال موسم هذا العام.