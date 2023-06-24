غدًا .. "آل الشيخ" يزور ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج ويعقد مؤتمرًا صحافيًا

ودعت الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة الجهات الإعلامية والصحفيين لحضور المؤتمر الصحفي والذي سيتناول الحديث عن عديد من التسهيلات المقدمة لضيوف البرنامج، منذ مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم وأدائهم مناسك الحج، وعودتهم إلى بلادهم، إلى جانب اطلاع وسائل الإعلام عن جهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية خلال موسم هذا العام.