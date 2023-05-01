7 آلاف معلمة رياض أطفال يلتحقن ببرنامجٍ تدريبي على الفنون الموسيقية

وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي أمس الأحد، وتستمر لمدة أربعة أسابيع، تحت إشراف هيئة الموسيقى التابعة لوزارة الثقافة، وخبراء متخصصين في التعليم والتدريب لمرحلة رياض الأطفال، بينما سيتم الإعلان عن التسجيل في المرحلة الثانية من البرنامج وإتاحته للراغبات في وقت لاحق.