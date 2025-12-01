العتيبي: "ملهمات طويق" إهداء لولي العهد.. والشريك الأدبي حقّق حلم "سيدات الفكر"

أكدت رئيسة ومؤسسة نادي سيدات الفكر، العنود العتيبي، أن كتاب “ملهمات طويق” صدر إهداءً لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تقديرًا لرؤيته الطموحة التي أحدثت تحولًا في المشهد الثقافي السعودي، وأسهمت في تمكين المرأة وتعزيز حضور الكتّاب والمبدعين.
جاء ذلك خلال أمسية ثقافية أقامتها دار "جسر الدانة" ضمن فعاليات "الشريك الأدبي" في مقهى ساجو، حيث استعرضت العتيبي تجربة تأسيس النادي والتحديات التي واجهته، مشيدة بدور الشريك الأدبي في تحويل الحلم إلى واقع ثقافي فاعل، ودعمه للمبادرات النسائية.
وأوضحت العتيبي أن إصدارات النادي "كُتبت بروح تشبهني"، مؤكدة أن المؤلفات تمثل منصات لاحتضان المواهب الشابة ودعم الكاتبات، مشيرة إلى أن كتاب "ملهمات طويق" يُعد من أبرز إنتاجات النادي، وقد أسهم في فتح آفاق التأليف أمام أسماء نسائية واعدة.
وشهدت الأمسية حضورًا ثقافيًا لافتًا، وسط تفاعل من الجمهور، فيما أدارت الحوار الإعلامية ريماس أحمد بأسلوب مهني ساهم في إبراز مضامين اللقاء.
وشكرت العتيبي صاحبات السمو على حضورهن ومشاركتهن المستمرة في فعاليات النادي، مؤكدة أن هذا الحضور يشكّل دعمًا رمزيًا ومعنويًا كبيرًا يعزّز من أثر النادي في المشهد الأدبي.
يُذكر أن كتاب "ملهمات طويق" من تأليف ثماني كاتبات هن: العنود العتيبي، شيماء محمد، إيمان بدوي، هدى مستور، مباركة الزبيدي، منى العكاسي، عبير الروقي، وندى الطيار. وقد تضمّن مقالات ونصوصًا تعبّر عن شخصية المرأة السعودية، وتمكينها وتعليمها، وعلاقة الفرد بربه، إلى جانب سمات النجاح والتحفيز الذاتي.
وجاءت مقدمة الكتاب بقلم صاحبة السمو الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود، التي أكدت على أن الملتقى يسلّط الضوء على المبادرات الثقافية والحضارية التي تخدم المجتمع، وتسهم في تعزيز التبادل المعرفي وصناعة شراكات مجتمعية هادفة.