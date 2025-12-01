العتيبي: "ملهمات طويق" إهداء لولي العهد.. والشريك الأدبي حقّق حلم "سيدات الفكر"

يُذكر أن كتاب "ملهمات طويق" من تأليف ثماني كاتبات هن: العنود العتيبي، شيماء محمد، إيمان بدوي، هدى مستور، مباركة الزبيدي، منى العكاسي، عبير الروقي، وندى الطيار. وقد تضمّن مقالات ونصوصًا تعبّر عن شخصية المرأة السعودية، وتمكينها وتعليمها، وعلاقة الفرد بربه، إلى جانب سمات النجاح والتحفيز الذاتي.