الحوار في سياق متحول وتحالفات من أجل السلام.. أولى فعاليات "كايسيد" في اليوم الأول لمنتداه العالمي

يُذكر أن مركز الحوار العالمي- كايسيد (مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات) سيستضيف منتدى الحوار العالمي التاريخي في مدينة لشبونة بالبرتغال في الفترة من 15 إلى 16 من مايو 2024. وتعد هذه الفعالية، التي ستقام تحت شعار "الحوار في سياق متحول: إنشاء تحالفات من أجل السلام في عالم سريع التغير"، فصلًا جديدًا في تاريخ كايسيد طويل الأمد، وعمله على تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات بوصفه حافزًا للتغيير العالمي وبناء السلام.