أمير المدينة المنورة ونائبه يؤدّيان صلاةَ الميت على "عبدالعزيز الفالح"

أدّى أميرُ منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف، بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ صلاةَ الميت على نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤون المسجد النبوي سابقًا الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله الفالح.