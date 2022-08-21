محليات

يخضع للعلاج بالمستشفى.. سقوط سائح سعودي من منطقة جبلية في تركيا

الفِرق الطبية تمكَّنت من إنقاذه.. وحالته الصحية ليست خطيرة
فرق الإسعاف تنقذ المصابين
فرق الإسعاف تنقذ المصابين
خالد علي

أُصيب مساء اليوم سائح سعودي بكسور في الذراع والساقين؛ نُقل إثرها للمستشفى بعد سقوطه من منحدر جبلي في منطقة أكشابات في طرابزون التركية.

وأشارت التقارير التركية إلى أن المواطن السعودي يبلغ من العمر ٤١ عامًا، وقد فَقَدَ توازنه في منطقة جبلية؛ وسقط على الصخور؛ ما أدى إلى تعرُّضه لإصابات وكسور عدة.

وأضافت بأنه بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغًا من قِبل أشخاص موجودين في المنطق، انتقلت الفِرق الطبية للموقع، وتمكنت من إنقاذ السائح السعودي، ونقله للمستشفى حيث يخضع للعلاج.. مشيرة إلى أن حالته الصحية ليست خطيرة.

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