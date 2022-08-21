يخضع للعلاج بالمستشفى.. سقوط سائح سعودي من منطقة جبلية في تركيا

أُصيب مساء اليوم سائح سعودي بكسور في الذراع والساقين؛ نُقل إثرها للمستشفى بعد سقوطه من منحدر جبلي في منطقة أكشابات في طرابزون التركية.
وأشارت التقارير التركية إلى أن المواطن السعودي يبلغ من العمر ٤١ عامًا، وقد فَقَدَ توازنه في منطقة جبلية؛ وسقط على الصخور؛ ما أدى إلى تعرُّضه لإصابات وكسور عدة.
وأضافت بأنه بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغًا من قِبل أشخاص موجودين في المنطق، انتقلت الفِرق الطبية للموقع، وتمكنت من إنقاذ السائح السعودي، ونقله للمستشفى حيث يخضع للعلاج.. مشيرة إلى أن حالته الصحية ليست خطيرة.