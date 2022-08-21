يخضع للعلاج بالمستشفى.. سقوط سائح سعودي من منطقة جبلية في تركيا

وأشارت التقارير التركية إلى أن المواطن السعودي يبلغ من العمر ٤١ عامًا، وقد فَقَدَ توازنه في منطقة جبلية؛ وسقط على الصخور؛ ما أدى إلى تعرُّضه لإصابات وكسور عدة.