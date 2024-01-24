غدًا.. اختتام فعاليات النسخة الثانية لـ"هاكثون المسؤولية المجتمعية" والإعلان عن الفائزين

وتشمل فقرات الحفل الختامي: السلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية يلقيها الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله المهنا، يلي ذلك فيلم تعريفي عن جمعية المسؤولية المجتمعية، ثم كلمة الجمعية يلقيها رئيس مجلس الإدارة سعود السبيعي، بعد ذلك فيلم الهاكثون، ثم تكريم الداعمين، فكلمة الداعمين، ثم تكريم الفائزين، وتكريم الإعلاميين، بعد ذلك القيام بجولة على جناح المشاركين، ثم تناول وجبة الغداء الذي أعدته جمعية المسؤولية المجتمعية بهذه المناسبة.