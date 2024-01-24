غدًا.. اختتام فعاليات النسخة الثانية لـ"هاكثون المسؤولية المجتمعية" والإعلان عن الفائزين

تُختتم يوم غد الخميس فعاليات النسخة الثانية لهاكثون المسؤولية المجتمعية الذي نظّمته جمعية المسؤولية المجتمعية واستضافته جامعة الفيصل بالرياض برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشارك فيه ٦٠ طالبًا وطالبة من ١٥ جامعة سعودية من مختلف مناطق المملكة.
ويقام حفل الاختتام في تمام الساعة 12:30 من بعد ظهر يوم الخميس في (قاعة السيوار) بفندق كراون بلازا في المدينة الرقمية بالرياض بحضور عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ورجال الإعلام والمهتمين. بالإضافة إلى ممثلي الجهات الراعية والداعمة.
ويحضر حفل الختام، اللجان العاملة في الهاكثون تتقدمهم اللجنة الإعلامية، وممثلون لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، ومنصات التواصل الاجتماعي التي شاركت في تغطية فعاليات الهاكثون منذ انطلاقته يوم الأحد ٩ رجب ١٤٤٥ الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٤م، بالإضافة إلى ممثلي وطلبة الجامعات المشاركة ولجنة التحكيم والمدربين والمشرفين، وكذلك بعض رؤساء ومديري مجموعة من أكبر شركات التقنية والبرمجة في المملكة والتي تعتزم تبني المشروعات الفائزة ودعم أصحابها.
وتشمل فقرات الحفل الختامي: السلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية يلقيها الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله المهنا، يلي ذلك فيلم تعريفي عن جمعية المسؤولية المجتمعية، ثم كلمة الجمعية يلقيها رئيس مجلس الإدارة سعود السبيعي، بعد ذلك فيلم الهاكثون، ثم تكريم الداعمين، فكلمة الداعمين، ثم تكريم الفائزين، وتكريم الإعلاميين، بعد ذلك القيام بجولة على جناح المشاركين، ثم تناول وجبة الغداء الذي أعدته جمعية المسؤولية المجتمعية بهذه المناسبة.
وبمناسبة ختام فعاليات الهاكثون، أشاد سعود السبيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية، بتجاوب الطلاب والطالبات المشاركين وتفاعلهم وحرصهم على تقديم أفكار إبداعية في مسارات التحدي الأربعة للهاكثون وهي: المجال الرياضي، المجال الاجتماعي، المجال التقني، ومجال الطاقة المتجددة. كما أشاد بمستوى التنظيم وحجم التجاوب الذي حظيت به هذه الفعالية من قِبَل الشركاء والرعاة والشركات الداعمة.