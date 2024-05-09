خطر على السلامة.. "المرور": 4 مخالفات يؤدّي ارتكابها لعدم الاستفادة من "التخفيض"

ولفت، في إنفوجراف نشره اليوم، إلى أن المخالفات الأربعة تتمثّل في: "التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير الممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كم/ ساعة في الطرق المحددة سرعتها بـ120كم/ ساعة وأقلّ، أو تجاوزها بـ30 كم/ ساعة للطرق المحددة بـ140 كم/ ساعة فأقلّ".