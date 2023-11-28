أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030"

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز الذي يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية وبقدرتها على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم بكل جدارة واقتدار وذلك لما تتمتع به من إمكانات كبيرة تؤهلها لذلك وبفضل البنية التحتية فائقة الحداثة والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع البلدان والشعوب والثقافات كافة.